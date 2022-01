Tik-Tok тестирует платную подписку

Видеосервис Tik-Tok подтвердил, что тестирует возможность платной подписки, когда блогеры смогут взимать плату за свой контент. Компания не уточнила, когда функция может быть внедрена для всех пользователей, сколько пользователей участвует в тесте и сколько будет стоить подписка.

The Verge пишет, что пока не понятно, как монетизация будет интегрирована с алгоритмом рекомендаций, который является отличительной чертой платформы. Для блогеров механизм рекомендаций "For You" является способом привлечь новых подписчиков, но если контент не будет для них доступен, то вовлеченность может снизиться.

Осенью 2021 года Instagram анонсировал расценки на платную подписку, которая была анонсирована еще летом. В России стоимость подписки будет начинаться от 99 руб., в США ее стоимость составит $0,99 и $4,99.

Первая платная функция – возможность делать донаты во время прямых трансляций – появилась еще в прошлом году. Стоимость Instagram Badge составляет от 99 до 449 руб. Подписавшиеся на эту опцию пользователи выделяются во время трансляции в комментариях, отмечаются как приславшие донаты, также они могут отправлять специальные эмодзи.