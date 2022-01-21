На Урале вице-мэр заплатит штраф за то, что назвал депутата "чмом"

Первый заместитель главы Сосьвы (Свердловская область) Артем Киселев выплатит компенсацию в размере 25 тыс. рублей бывшему председателю думы городского округа Павлу Пикалову за оскорбление. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Серовского городского суда.

Напомним, что иск о защите чести и достоинства в суд подал Пикалов, после того как с номера Киселева 28 мая ему в WhatsApp пришло сообщение следующего содержания: "Я жду тебя в Серове! Когда приедешь? ЧМО. Мела возьми с собой, а то тебе одному Я не по силам! Я вас обоих жду!"

Спустя семь месяцев и три лингвистические экспертизы, суд вынес решение, признав вице-мэра виновным и обязав выплатить компенсацию.