Алексей Текслер поручил главам оказать помощь южноуральцам в оформлении заявок для газификации

Губернатор Алексей Текслер поручил ускорить работу по программе догазификации на территории Челябинской области. В этом году принято решение расширить перечень категорий граждан, которые могут получить социальную помощь на покупку и установку газового оборудования, передает корреспондент Накануне.RU.

По программе догазификации жители могут бесплатно подвести газ к дому, если в населенном пункте есть необходимая для этого инфраструктура.

"Что особенно важно – догазификация будет сделана за счет оператора, который определен правительством Российской Федерации, а не за счет потребителя. Один из сдерживающих факторов – это вопрос приобретения внутридомового газового оборудования, оплата его подключения. Поэтому с прошлого года мы реализуем программу поддержки отдельных категорий наших жителей, которые в ней нуждаются. А с начала этого года приняли решение дополнить эти категории", - отметил Алексей Текслер.

Воспользоваться льготами на приобретение и установку газового оборудования в размере 60 тыс. рублей могут семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды первой и второй групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений, совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет.

В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, что за оказанием меры социальной поддержки и получением консультаций граждане могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения города по месту жительства.

Алексей Текслер поручил главам городов и районов активизировать работу по оказанию помощи жителям в оформлении необходимых для участия в программе догазификации документов и подаче заявок. Руководители муниципалитетов уже отреагировали на поручение губернатор. Так, глава Кизильского района Александр Селезнев поставил задачу главам поселений и депутатам активнее информировать жителей о программе, условиях участие и необходимых документах. Также они должны оказать помощь жителям в вопросах оформления документов.

Южноуральцев призывают активнее участвовать в программе. "Это позволит нам более четко спланировать работу и максимальный объем сделать в ближайшие годы. Очень важно, как можно быстрее основную заявочную кампанию завершить и ускорить подключение домовладений к газу", - добавил Алексей Текслер.

В 2022 году на Южном Урале планируется догазифицировать 19 тыс. 665 домовладений, в 2023 году – 61 тыс., в 2024 году – 4 тыс. домовладений.

Как отметил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, реализация программы позволит значительно увеличить темпы газификации в области.

"Губернатор большое внимание уделяет проблеме газификации. В 2021 году финансирование из областного бюджета составило 700 млн рублей, было построено 62 объекта газоснабжения в 24 муниципальных образованиях. Кроме того, сегодня работает программа догазификации, сейчас идет сбор заявок на подключение. С учетом данной программы, мы видим, что темы значительно увеличатся по газификации области в следующем году", - подчеркнул он.

В настоящий момент в регионе поступило уже более 23 тыс. заявок на догазификацию.

В 2021 году в Челябинской области было построено 545 км газораспределительных сетей. Наиболее крупные объемы субсидий для строительства газопроводов и газовых сетей в этом году были направлены в Ашинский, Агаповский, Кунашакский, Кусинский, Уйский и Чебаркульский муниципальные районы, а также в Миасский городские округа. Так, например, в Миассе удалось подключить к газу 610 домохозяйств, в Агаповском районе – 642 домохозяйства, а в Ашинском районе – 558 домохозяйств.

"Финансирование на газификацию жилых домов в Челябинской области в 2022 году предполагается в 1 млрд рублей. Всего планируется за счет областного бюджета построить 410 км сетей, что позволит газифицировать 10 тысяч домохозяйств", - сообщили в пресс-службе областного минстроя.