В Екатеринбурге судят банду разбойников, отобравших 20 млн у курьера в Кольцово

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело участников банды, совершивших серию разбойных нападений. Ущерб составил десятки миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались четверо мужчин. Как показало расследование, с мая 2017 по октябрь 2020 года подельниками были спланированы и совершены восемь разбойных нападений в уральской столице, а также приготовление к разбою.

"Деятельность банды характеризовалась сплоченностью ее членов, тщательной подготовкой и планированием преступлений, соблюдением мер конспирации", - отметили в надзорном ведомстве.

Так, 2 апреля 2019 года на парковке аэропорта Кольцово налетчики совершили нападение на курьера, перевозившего в Улан-Удэ наличные деньги, и сопровождающих его людей. Применив оружие, злоумышленники похитили более 20 млн рублей, после чего скрылись.

Деятельность банды была пресечена в октябре 2020 года сразу после задержания ее организатора. Сумма причиненного преступниками ущерба превысила 88 млн рублей. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.