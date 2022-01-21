21 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

В Екатеринбурге судят банду разбойников, отобравших 20 млн у курьера в Кольцово

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело участников банды, совершивших серию разбойных нападений. Ущерб составил десятки миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались четверо мужчин. Как показало расследование, с мая 2017 по октябрь 2020 года подельниками были спланированы и совершены восемь разбойных нападений в уральской столице, а также приготовление к разбою.

"Деятельность банды характеризовалась сплоченностью ее членов, тщательной подготовкой и планированием преступлений, соблюдением мер конспирации", - отметили в надзорном ведомстве.

Так, 2 апреля 2019 года на парковке аэропорта Кольцово налетчики совершили нападение на курьера, перевозившего в Улан-Удэ наличные деньги, и сопровождающих его людей. Применив оружие, злоумышленники похитили более 20 млн рублей, после чего скрылись.

Деятельность банды была пресечена в октябре 2020 года сразу после задержания ее организатора. Сумма причиненного преступниками ущерба превысила 88 млн рублей. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.

Теги: банда, разбои, суд, Екатеринбург



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