СКР предъявил обвинение участникам эротической фотосессии на фоне московской мечети

Следственный комитет предъявил обвинение трем фигурантам дела об оскорблении чувств верующих – речь об эротической фотосессии на фоне московской мечети.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Фигурантов трое: девушка-модель, позировавшая в нижнем белье и шубе на фоне мечети вблизи Выползова переулка, девушка-фотограф, а также "случайная прохожая", которая и "завирусила" видео с фотосессии.

"Преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении СКР.

У фигуранток изъяли смартфоны.

"Обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации. В оправдание своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента. Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков. Также фигуранты заранее между собой распределили роли и версии, которые они планировали сообщать правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий", - добавили в СКР.

С помощью камер наружного видеонаблюдения следователи установили, что "прохожая" была знакома с моделью и фотографом, а ее "удивление" – подстроено.