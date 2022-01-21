21 Января 2022
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Общество В России
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

Песков сообщил о самочувствии Путина после встречи с переболевшим COVID Лукашенко

В Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин чувствует себя прекрасно после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, второй раз переболевшим COVID-19.

"Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что после повторной вакцинации от COVID-19 Путин никаких недомоганий не ощущал, передает "Интерфакс".

29 декабря Путин встречался с Лукашенко в Санкт-Петербурге. На днях белорусский президент заявил, что заразился омикрон-штаммом коронавируса и перенес болезнь "на ногах".

22 декабря Песков заявлял, что у Путина высокий уровень антител к коронавирусу после ревакцинации.

Теги: лукашенко, путин, коронавирус



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