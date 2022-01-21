21 Января 2022
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Образование Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Почти 70 классов в школах Екатеринбурга уходят на дистант из-за коронавируса

В Екатеринбурге часть школьников и детсадовцев переводят на дистанционный формат из-за случаев заражения коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования города.

Таким образом, в 69 классах и 37 детских группах были зафиксированы случаи заболевания. На сегодняшний день, коронавирусом заражено 67 учеников и 19 дошколят. Все противоэпидемические мероприятия уже были незамедлительно проведены.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 208 тыс. 804 случая заражения COVID-19, 13 из которых новым штаммом "омикрон".

Теги: коронавирус, дистант, удаленка



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