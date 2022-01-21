Тюменской области всё-таки грозит объединение с Зауральем или северными автономиями?

Тюменской области всё-таки может грозить объединение, и если не с Югрой и Ямалом, так с Зауральем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Тюменской области Александр Моор недавно заявил о том, что "существующая модель оптимальна и в объединении регионов "тюменской матрёшки (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) нет необходимости". Эксперты указывают, что "тюменский вопрос" некоторое время назад являлся предметом переговоров и определенного баланса удалось достичь, однако, отмечает Telegram-канал "Незыгарь", законодательные инициативы сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова, а также стратегия агломерационного развития России, действительно, создают основу для укрупнения не только муниципалитетов, но и регионов, однако этот процесс будет достаточно долгим.

"Речь может идти не только о регионах "тюменской матрешки". Губернатор Моор, например, по сути, выступает и против возможного объединения Тюменской и Курганской областей, хотя, учитывая разность потенциалов этих регионов и необходимости повышения эффективности госуправления вопрос о дальнейшей стратегии развития этой территории открыт. В этом плане Курганская область, как и многие другие некрупные регионы, действительно, в перспективе двух – пяти лет могут стать участниками процессов укрупнения и примкнуть к более сильным в экономическом плане субьектам", - говорит источник "Незыгаря".

Напомним, разговоры о том, чтобы "слить" в один регион Тюменскую область, Югру и Ямал, ходят давно. В прошлом году региональные парламенты всех трёх регионов выступили против такого слияния. Об объединении же Тюменской и Курганской областей в апреле ушедшего года заговорил замглавы Правительства Марат Хуснуллин, обосновав такое решение так: почему российские граждане, живущие друг от друга на расстоянии менее 200 км, имеют столь разный уровень жизни и, соответственно, очень разные возможности? Жителям Тюмени и округов повезло с нефтью и газом, а у жителей Зауралья минеральных ресурсов нет и не было, но ведь это же не заслуга губернаторов (в первом случае), так получилось.