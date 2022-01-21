21 Января 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
удаленка, налоги, предприниматель, самозанятый, бизнес (2020) | Фото: admtyumen.ru

Бизнес-омбудсменом Тюменской области станет бывший юрист

Уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов согласовал кандидатуру бизнес-омбудсмена в Тюменской области Павла Меньщикова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уполномоченного.

Его кандидатура была внесена губернатором Александром Моором. Павел Меньщиков работал в юридических компаниях, затем создал и возглавил собственное юридическое предприятие, а с 2014 года трудится в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Кандидатуру опытного юриста и управленца Павла Меньщикова поддержали тюменские региональные отделения "Деловой России" и "Опоры России".

Он сменит на посту регионального бизнес-омбудсмена Ларису Невидайло. Она отстаивала интересы тюменского бизнеса на протяжении семи лет (с сентября 2013 года), с 25 ноября 2021 года основательница сети "Максим" вернулась в ресторанный бизнес.

К исполнению обязанностей новый уполномоченный приступит с 24 января. После согласования на уровне федерации губернатор Моор окончательно утвердил его кандидатуру.

Теги: Павел Меньщиков, Борис Титов, бизнес-омбудсмен, кандидатура, согласование



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