Зеленский заявил, что ждет оккупации Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередную порцию заявлений в интервью The Washington Post.

Он сказал, что ожидает, что Россия предложит признание Крыма в обмен на Донбасс. Но Украина на это не согласится, и "Крым никто забывать не собирается".

Также он не исключает, что Россия захватит Харьков.

"Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован", - заявил Зеленский.

Но он уверен, что против России будут воевать все, даже те, кто положительно относится к России. Это будет большая война, и сотни тысяч человек погибнут.

Зеленский также заявил, что ему нравится президент США Рональд Рейган, который получил желаемый результат. Видимо, намек на распад СССР, который произошел, правда, уже после ухода Рейгана.

Эти заявления не согласуются с его же словами о том, что "вторжение России" - это слухи, призванные запугать украинцев. Однако их он сделал в видеоролике для жителей страны, а ожидания нападения России были высказаны западному СМИ. Чтó в действительности думает Зеленский, так и непонятно. Ведь он сам обвинял некоторые СМИ в нагнетании паники и призвал их "не быть средствами массовой истерии".