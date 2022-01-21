21 Января 2022
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Политика В России За рубежом
Наталья Поклонская (2020) | Фото: t.me/poklonskaya_nv

Поклонская опубликовала пацифистский пост на фоне слухов о ее новом месте работы

Наталья Поклонская на фоне появления слухов о ее назначении замглавы Россотрудничества опубликовала пост то ли на злобу дня (эскалация напряженности в отношениях России и США), то ли как раз с намеком на "мягкую силу", которую глава Россотрудничества Евгений Примаков-младший не раз называл главным инструментом работы этого ведомства.

Экс-прокурор Крыма опубликовала в своем Telegram-канале видео с улиц американского Сиэтла – прохожие слушают игру уличного музыканта.

"Игра этого человека словно дотрагивается до души, и неважно, как он одет, какое его социальное положение и будут ли ему платить деньги. Он просто играет для людей — на улице, холоде, среди прохожих, - пишет Поклонская. - Задумайтесь на секунду, как можно стереть границы между людьми? Через добро и отношение друг к другу. Не политическими высказываниями и военными угрозами, а банальным отношением друг к другу на человеческом уровне. Мыслями и словами, в которых не должно быть вражды и ненависти из-за принадлежности к тому или иному государству. Лишь принятием, пониманием и состраданием".

Теги: наталья поклонская, россотрудничество, карьера



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