Песков: Вопрос о размещении военных баз РФ в Венесуэле не поднимался

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро не обсуждали возможность размещения российских военных баз в латиноамериканской стране.

"Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует "Интерфакс".

Телефонный разговор Путина с Мадуро состоялся накануне, 20 января.

На прошлой неделе Песков ответил на вопрос о возможности размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле, заявив, что Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности.

Как сообщалось, замглавы МИД РФ Рябков не подтвердил и не опроверг, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности Россия может рассмотреть такую меру, как размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.

The New York Times ранее опубликовал материал о готовности России разместить ядерное оружие "поближе к США". По данным издания, на это намекнули российские дипломаты в ходе переговоров в Женеве. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан при этом заявлял, что тема продвижения России в Латинскую Америку не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.