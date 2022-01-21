"Омикрон" может стать причиной переноса послания президента на пару недель – Кремль

В администрации президента России вновь отказались назвать даже примерную дату послания главы государства Федеральному собранию. Но при этом отметили, что новая волна пандемии не станет препятствием для выступления Владимира Путина.

"Прямой связи нет (даты и роста заболеваемости – прим. ред.), мы уже научились принимать спецмеры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали на большой пресс-конференции", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но конечно же, будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой кривой, очередной волны. Если будут пиковые значения, то, конечно. Может будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель", - добавил представитель Кремля.

Напомним, на большую пресс-конференцию в конце 2021 года аккредитовали в четыре раза журналистов, чем обычно, также у них спрашивали документы о вакцинации и ПЦР-тесты, проверяли температуру и даже на входе в зал пресс-конференции опрыскивали серебром.