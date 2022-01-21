Уральский журналист, вызванный на допрос в СК, не "достучался" до Бастрыкина

Журналист "Областной газеты" и бывший корреспондент Накануне.RU Павел Пивоваров, которого вызывали на допрос по делу экс-схиигумена Сергия (Николай Романов), получил ответ из центрального аппарата СК. Ранее он направлял обращение в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина и просил его разобраться в ситуации.

Напомним, в конце прошлого года журналиста вызывали на допрос в Следственный комитет. Как рассказывал Пивоваров, ему нужно было приехать и объяснить следователю, с какой целью он смотрел видео выступлений Сергия. Журналист утверждал, что сотрудник СК пригрозил ему принудительным приводом в случае отказа.

В итоге он сходил на допрос, который состоялся 24 декабря. После этого Павел направил открытое обращение Александру Бастрыкину: попросил его разобраться в ситуации и объяснить, на каком основании следователи вызывают на допрос журналистов.

На днях ему пришел ответ из центрального аппарата СКР в Москве. Как говорится в документе (есть в распоряжении Накануне.RU), обращение представителя СМИ так и не дошло до Бастрыкина, так как в нем "не содержится обстоятельств, указывающих на признаки преступлений". В ведомстве пояснили, что по закону имеют право вызывать свидетелей на допрос для дачи показаний, а те не должны уклоняться от явки.

"Расследование указанного уголовного дела направлено на установление всех обстоятельств совершенного преступления и не преследует цели воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов", - говорится в ответе СКР.

Сам Павел Пивоваров считает, что теперь на допросы могут начать вызывать и других его коллег. "На мой взгляд, в этом ответе прослеживается то, что теперь могут вызывать на допросы в СК любого журналиста, если представитель СМИ занимается даже не журналистским расследованием, а просто отслеживает информацию по определенным событиям", - рассказал Накануне.RU Павел.

Напомним, ранее Измайловский районный суд Москвы приговорил экс-схиигумена Сергия к 3,5 годам колонии. Его признали виновным по всем статьям обвинения - склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Кроме этого, Романов является фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы, по нему арестован его соратник Всеволод Могучев. Процесс по этому делу еще не начинался.