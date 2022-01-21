21 Января 2022
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Политика Санкт-Петербург
Коллаж, Александр Беглов, уборка снега в Санкт-Петербурге (2021) | Фото: Накануне.RU

А Беглов не виноват. Не получилось, не фартануло

Провал мусорной реформы в Петербурге, а также кучи снега и гололед, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил планомерной атакой на него «богатых и влиятельных людей». Тысячи жалоб от горожан, а также заявления официальных органов и даже собственных подчиненных Беглов словно не замечает.

Вчера губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о целенаправленной кампании по дискредитации городской власти и саботажу её работы, развёрнутой влиятельными и богатыми людьми, недовольными изменениями, которые происходят в регионе.

«Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я «не беру на лапу», - заявил губернатор.

Впрочем, в социальных сетях петербуржцы уже указали как минимум на несколько ошибок в гневном спиче градоначальника. Например, на тот факт, что «смелый» губернатор один раз убежал прямо посередине заседания Законодательного собрания Петербурга, когда с трибуны против него выступал депутат Максим Резник. Тогда, кстати, губернатора отмазывали именно «пригожинские» СМИ.

Убежал недавно губернатор и из дома-интернета для инвалидов, когда лечащиеся там люди, стали спрашивать его про уборку города.

Второй тезис про отсутствие коррупции тоже оказался ложным. Как утверждают СМИ, помощники и советники губернатора братья Захватовы, а также советница Маргарита Рудакова, активно берут деньги за встречи с губернатором, решение бизнес вопросов, продвижение различных инициатив в интересах бизнеса. Например, Маргарита Рудакова с разрешения губернатора освободила рынок школьного питания для картелей, фактически уничтожив все государственные предприятия в этой сфере. Захватовы же якобы причастны к мусорной реформе – их знакомая Горшкова стала директором «Невского экологического оператора» и раздает контракты только фирмам, связанным с одним лицом – Константином Язевым. Что это такое если не коррупция?

Куда делись миллиарды выделенные на благоустройство и уборку снега тоже непонятно.

Но как утверждают петербуржцы в соцсетях, губернатору гораздо проще найти виновных среди бизнеса, чем признаться в собственных ошибках.

беглов, лп(2022)|Фото: из открытых источников

«Шоколад не виноват, просто не получилось, не фартануло». Старый мем все еще смешной, вот только ситуация в Петербурге страшная.

Теги: александр беглов, мусорная реформа, депутат резник, шоколад не виноват



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