21 Января 2022
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Общество Свердловская область
Веселый поросенок, поросенок, свинья (2016) | Фото: vmirechudes.com

ГУФСИН отрицает распространение учреждениями африканской чумы свиней

Информация о распространении в учреждениях ГУФСИН Свердловской области африканской чумы свиней не является достоверной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФСИН, отметив, что из 11 эпизоотических очагов инфекции, зарегистрированных в области, только два были зафиксированы в местных колониях, после чего их оперативно ликвидировали.

Напомним, что только в середине декабря в исправительных колониях №6 и №12 Нижнего Тагила был снят карантин АЧС, хотя и остались некоторые ограничения. Занесена чума была свиноводческой продукцией "Свинина в полутушах замороженная", произведенной в Ростове-на-Дону. При этом вся продукция поступила вместе с ветеринарными сопроводительными документами за оформлением ветеринарных специалистов Государственной ветеринарной службы Ростовской области. В них говорилось, что продукция была подвергнута лабораторным исследованиям на АЧС и результат был отрицательный.

"Подразделением ветеринарной службы ФСИН России в ГУФСИН на основании распоряжений Правительства Российской Федерации и ФСИН России ежеквартально проводятся внеплановые проверки учреждений, занимающихся свиноводством. В ходе проверок нарушений ветеринарного законодательства в ИК-6 и ИК-12 в которых были вспышки АЧС не выявлялись, должностными лицами учреждений требования по профилактике АЧС выполнялись, в обязательном порядке осуществлялась термическая обработка (пароварка) пищевых отходов скармливаемых свиньям. В настоящее время с поставщиком мяса ведется претензионная работа по возмещению убытков соответствующими структурами ГУФСИН", - заявили в пресс-службе.

Там также сообщили, что заинтересованные службы управления изолировали всю подозреваемую продукцию из шести учреждений и совместно с региональным управлением Россельхознадзора отобрали пробы. Результаты оказались положительными. В связи с этим холодильные камеры, в которых хранилась инфицированная продукция были объявлены инфицированными объектами. В настоящее время вся инфицированная АЧС продукция в количестве 3 тыс. 622,259 кг уничтожена. Изъято и уничтожено 692 головы свиней в четырех учреждениях, пало 193 головы.

"Сотрудники ветеринарной службы ГУФСИН регулярно участвуют в командно-штабных тренировках департамента ветеринарии Свердловской области, которые проводятся с участием всех ответственных структур", - заключили в управлении.

Теги: ГУФСИН, африканская чума свиней, колония



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