МИД РФ: Предложения по безопасности подразумевают вывод НАТО из Болгарии и Румынии

Российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, заявили в МИД РФ.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - говорится в ответе МИД на вопросы СМИ.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток.

В НАТО отказались гарантировать отказ от принятия в организацию Грузии и Украины, также там заявили о невозможности "отката" альянса к границам на 1997 год. Москва же заявляла, что никаких вариантов, кроме озвученных, она в переговорах не примет.