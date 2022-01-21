21 Января 2022
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Общество Челябинская область
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

На Южном Урале учеников 23 классов отправили на карантин по ОРВИ

В Челябинской области 23 класса в 11 школах закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Раиса Косарева, передает корреспондент Накануне.RU.

В области по итогам прошлой недели было зарегистрировано свыше 26 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Рост отмечен по всем возрастным группам.

Кроме того, в регионе очень рано начал циркулировать вирус гриппа. Эпидемические показатели были превышены еще до нового года. Однако по детям они ниже пороговых показателей.

Теги: школа, карантин, ОРВИ,



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