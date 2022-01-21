21 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Академик Зверев: "Неправильно говорить о том, что "омикрон" – последняя стадия коронавируса"

Скорее всего, омикрон-штамм COVID-19 не является выходом из пандемии, однако она пойдет на спад, болезнь будет трансформироваться в более легкие формы, полагает известный вирусолог, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев.

"Говорить о том, что "омикрон" - последняя стадия кооронавируса, абсолютно неправильно. Никто не может дать гарантий, что не появится новый вариант", - сказал Зверев "Интерфаксу".

Напомним, эксперты заявляют о высокой заразности "омикрона" и его быстром течении, но о том, что он "легче" предыдущих штаммов, серьезные специалисты стараются говорить с большой осторожностью.

Теги: виталий зверев, омикрон-штамм, пандемия



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