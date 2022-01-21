Уровень преступности в Тюменской области снизился на 2,8%

Уровень преступности на 100 тысяч населения по итогам 2021 года в Тюменской области снизился на 2,8%, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям - на 3,1%.

Такие итоги были подведены во время заседания коллегии УМВД России по региону, сообщили Накануне.RU в информационном центре Тюменской области.

Участие в заседании коллегии принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что власти области вместе с региональным управлением МВД разработали и реализуют государственные программы по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками.

Напомним, в 2021 году за 10 месяцев в регионе было выявлено более 2,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Для профилактики раннего выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних в учебных заведениях региона проводится социально-психологическое тестирование учащихся. В 2021–2022 учебном году охват тестированием составил более 104 тыс. человек, или около 91 % от плана. Также власти и правоохранители активизировали работу по привлечению к ответственности граждан, злостно уклоняющихся от назначенного им судом обязательного лечения от наркозависимости.

В 2022 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, реализация госпрограмм по профилактике правонарушений будет продолжена. На эти цели в областном бюджете предусмотрено около 850 млн рублей.