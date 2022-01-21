Замгенпродюсера "Матч ТВ" - о новостях-фейках: "Да мне похеру"

Заместитель генпродюсера "Матч ТВ" Василий Конов в интервью Sports.ru продемонстрировал "профессиональный" подход к работе с источниками информации.

Отвечая на корреспондента издания о той дезинформации в спортивном мире, которую подает Конов, вроде сообщений о смерти Пеле, журналист согласился, что "это косяк", но ему "похеру". Когда Конову напомнили об ответственности перед аудиторией, он ответил, что "она есть", но он потом "все исправил".

Отметим, Конов в профессии с 1990 годов, он успел поработать на радио "Маяк", "Наше радио", Первом канале, в РИА Новости, в издании "Русский Newsweek".

В сентябре 2021 года он возглавил агентство спортивной информации "Матч+", спустя два месяца занял пост заместителя генерального продюсера "Матч ТВ".

Напомним, в то же время Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала. Ее назначили заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа". Стоит отметить, работу Канделаки в качестве генпродюсера "Матч ТВ" много критиковали. В первую очередь – за контент и качество журналистской работы редакции.