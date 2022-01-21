21 Января 2022
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Коллаж, драка мигрантов (2021) | Фото: Накануне.RU

МВД: на Среднем Урале нет миграционных этнических анклавов

На Среднем Урале не выявлено анклавов, образованных мигрантами по национальному признаку. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила врио заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области Вероника Коваленко.

Напомним, недавно зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что создание в России миграционных этнических анклавов ведет к росту преступности. По его словам, нельзя допускать изоляции мигрантов, как это происходит во многих странах мира.

Как рассказала сегодня Вероника Коваленко, по официальной статистике МВД России в 2021 году рост преступлений, совершенных иностранцами, составил 5,9%.

"Вместе с тем, в нашем регионе данные показатели снизились по сравнению с прошлым годом на 11,5%. Профилактическая работа проводилась достаточно активно. Весь 2020 год мы выходили "в адреса", информировали граждан об урегулировании их правового положения. Эффект присутствия дает свои результаты", - сообщила представитель МВД.

Коллаж, депортация мигрантов(2021)|Фото: Накануне.RU

Она отметила, что для пресечения образования анклавов в Свердловской области ведомством постоянно ведется мониторинг миграционной ситуации.

"Мы работаем во взаимодействии со службой участковых уполномоченных, с другими наружными службами. У нас в регионе таких фактов не зафиксировано", - заверила Коваленко.

Напомним, сегодня стало известно, что на Среднем Урале значительно увеличилось число въезжающих в регион мигрантов.

Теги: мигранты, анклавы, МВД, Средний Урал



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