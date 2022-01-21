Исследование Visa: 29% россиян полностью отказались от наличных

Почти треть россиян - 29% - полностью отказались от наличных, показало исследование международной платежной системы Visa.

35% опрошенных заявили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Еще 36% сообщили, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой, пишет РИА Новости.

Также отмечается, что за последний месяц 56% всех покупок респондентов были оплачены безналичными платежами. Это объясняется привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии.

В прошлом году в СМИ прошла информация, что в скором времени банки запустят новую технологию по снятию и переводу денег с помощью QR-кода не владельцем карты, а тем, кому они предназначаются.

По словам директора Института финансов и права, профессора Уральского государственного экономического университета Максима Марамыгина, это очередной шаг к уходу от наличных денег.