Сыну полковника Росгвардии "скостили" срок за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Суд пересмотрел приговор Владимиру Васильеву, обвиняемому в совершении ДТП на улице Малышева у ТЦ "Алатырь" в Екатеринбурге. Он проведет в колонии 8 лет 11 месяцев вместо 9 лет 3 месяцев. Как передает корреспондент Накануне.RU, причиной стало то, что с Васильева в итоге сняли обвинение в угоне автомобиля, за рулем которой он устроил аварию.

Напомним, ДТП случилось в августе 2019 года. Владимир Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил аварию с пятью автомобилями в центре уральской столицы. Машины, в которые он влетел, стояли на светофоре в ожидании зеленого света. В результате погибли два человека. Судебный процесс стартовал 17 марта прошлого года. Сообщалось, что по данным экспертизы вместо Васильева-младшего мочу сдал его отец, полковник Андрей Васильев. Знакомый обвиняемого - владелец KIA Фомин заявил об угоне. В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Васильева виновным и осудил на 9 лет и 3 месяца колонии общего режима. Виновник ДТП также должен выплатить 2,5 млн руб. в счет возмещения морального вреда родственникам погибших.