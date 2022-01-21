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Общество Свердловская область
Рабочие ООО &quot;Лотас&quot; Красноуфимского района Свердловской области (2022) | Фото: рабочие ООО &quot;Лотас&quot;

Бастрыкин велел Богинскому разобраться в проблемах объявивших голодовку рабочих

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата уголовное дело руководителя уральского агропредприятия, рабочие которого объявили голодовку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, он поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому передать уголовное дело с районного уровня в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях.

Напомним, что Владимир Айметов известен еще выплатой зарплаты "урожайками", на него возбуждено дело по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), ст.170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг), ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Однако выступившие с обращением работники винят в проблемах прежнего владельца "Лотаса" Мурадова Логман Халид Оглы.

Теги: Александр Бастрыкин, Лотас



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Ранее 21.01.2022 08:06 Мск Работники уральского агропредприятия объявили голодовку: год без зарплаты


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