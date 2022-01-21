21 Января 2022
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Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области во время пожара погибли два человека

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели во время пожара двух жителей села Калинино Викуловского района Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Тела 56-летней женщины и 54-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти были обнаружены во время тушения пламени. В ходе доследственной проверки будет установлена причина пожара, а также условия, которые могли привести к трагедии.

Предварительная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнем - на тушении работали сотрудники 131-й пожарно-спасательной части и муниципальной пожарной охраны из двух ближайших сел, было задействовано четыре единицы техники.

В результате пожара огнем поврежден дом на площади 80 квадратных метров.

Теги: пожар, дом, доследственная проверка



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