Иммунолог: Больных COVID-19 в России может быть в десять раз больше

Больных коронавирусом в России может быть в 6-10 раз больше, чем в официальной статистике. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, это не исключено из-за большого числа бессимптомных больных и переносящих COVID-19 в легкой форме, передает РИА Новости.

Напомним, показатели заболеваемости коронавирусом в России от 20 января оказались одними из самых высоких за всю пандемию, а в Москве – рекордными.

Пик заболеваемости COVID-19 в России стоит ожидать в середине февраля . В Москве это произойдет в конце января - начале февраля. Об этом ранее сообщил инфекционист Евгений Тимаков.