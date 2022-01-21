Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять должность заместителя главы Россотрудничества, передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. Сама Поклонская отказалась комментировать дальнейшие карьерные перспективы, но заявила, что готова с радостью работать в любой должности.

Напомним, накануне стало известно, что Поклонская "по личным обстоятельствам" отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, хотя ее на этом посту уже несколько месяцев как утвердил президент страны.