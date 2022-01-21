21 Января 2022
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Общество Свердловская область
Храм во имя святого пророка Божия Илии (2022) | Фото: Артемовская центральная районная больница

На Среднем Урале пункт вакцинации открыли в храме

В свердловском городе Артемовский местная ЦРБ организовала пункт вакцинации от коронавируса прямо в стенах храма во имя святого пророка Божия Илии. Поставить прививку любой желающий может уже в это воскресенье - 23 января в 11.30.

"Благословение епископа Мефодия, временно управляющего Алапаевской епархией, на вакцинацию прихожан в храмах Артёмовского благочиния руководство ЦРБ получило", - сообщили в пресс-службе больницы.

Первым поставить прививку вызвался настоятель Храма, благочинный Николай (Трушников) и его супруга. В этот день они привьются уже повторно. Сейчас число желающих пройти вакцинацию в храме постепенно увеличивается.

Напомним, ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что решать, нужно ли человеку ставить прививку от коронавируса, должен только врач, а не священнослужители. По его словам, вопросы медицины - это "не вопросы религиозной жизни". Также он говорил, что QR-коды превратились в "новую религию", способствует разделению общества и в будущем могут привести к появлению социального рейтинга и других ограничивающих свободу людей явлений.

Теги: Артемовский, храм, вакцинация, коронавирус



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