В Петербурге покупатель швырнул в кассира сметаной на просьбу надеть маску

В Санкт-Петербурге неуравновешенный покупатель запустил в кассира супермаркета банкой со сметаной после того, как сотрудник магазина попросил посетителя надеть маску.

ЧП произошло в одном из заведений на Ярославском проспекте, передает "Комсомольская правда". Его зафиксировала камера наблюдения, установленная в торговом зале. Видно, что покупатель выкладывает продукты на транспортерную ленту кассы, когда продавец делает ему замечание. Далее, видимо, начинается перепалка, после чего нарушитель тянется в тележку за банкой со сметаной и после швыряет его в кассира.

Сотрудник магазина получил ссадины и испачкался, решил написать заявление в полицию. По словам пострадавшего, банка сметаны была на 400 грамм, так что у него до сих пор немного ноет голова.