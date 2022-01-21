21 Января 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
торговля магазин супермаркет прилавок (2007) | Фото: Накануне.ru

В Петербурге покупатель швырнул в кассира сметаной на просьбу надеть маску

В Санкт-Петербурге неуравновешенный покупатель запустил в кассира супермаркета банкой со сметаной после того, как сотрудник магазина попросил посетителя надеть маску.

ЧП произошло в одном из заведений на Ярославском проспекте, передает "Комсомольская правда". Его зафиксировала камера наблюдения, установленная в торговом зале. Видно, что покупатель выкладывает продукты на транспортерную ленту кассы, когда продавец делает ему замечание. Далее, видимо, начинается перепалка, после чего нарушитель тянется в тележку за банкой со сметаной и после швыряет его в кассира.

Сотрудник магазина получил ссадины и испачкался, решил написать заявление в полицию. По словам пострадавшего, банка сметаны была на 400 грамм, так что у него до сих пор немного ноет голова.

Теги: сметана, маска, кассир, конфликт



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