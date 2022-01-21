Свердловское УФАС усмотрело монополизацию могильного бизнеса на одном из кладбищ Екатеринбурга

Свердловское отделение ФАС усмотрело значительное завышение цен предпринимателям, оказывающим услуги в сфере похоронного дела. Так, за подготовку места захоронения в Екатеринбурге ИП требовал 25-35 тыс. рублей, в то время как муниципальные организации выставляли ценник всего в 9 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, согласно регламенту, земельный участок предоставлялся только после подготовки на нем места для захоронения, то есть - после принятия администрацией кладбища решения о соответствии выкопанной могилы нормам СанПиН. Из-за этого договоры на копку могил стали заключаться только с определенным предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища. В противном случае гражданам могли отказать в предоставлении участка.

Согласно собранным доказательствам, данный предприниматель фактически монополизировал подготовку могил на кладбище города, завышая цену почти в два раза по сравнению с иными хозяйствующими субъектами и в 3-4 раза по сравнению с муниципальными организациями.

"По предписанию Свердловского УФАС, администрация Екатеринбурга исключила из регламента все процедуры и действия по подготовке места захоронения, от которых бы зависело предоставление земельного участка. Орган внес изменения в административный регламент по предоставлению земельного участка для захоронения умершего", - сообщили в ведомстве.

Таким образом антимонопольными службами было восстановлено право граждан на свободный выбор подрядчика, который бы занимался подготовкой земельного участка и даже право на самостоятельное осуществление данных работ.

Напомним, что в начале прошлого года екатеринбурженка привезла к мэрии гроб с матерью, чтобы обратить внимание властей на беззаконные действия ритуальщиков. Жительница уральской столицы заявила, что контора якобы потребовала с нее 127 тыс. руб. за могилу на Восточном кладбище. Она была не в состоянии заплатить и обратилась в организацию, которая сделала намного дешевле. Однако, когда могилу вырыли, оказалось, что там уже лежит другой гроб.