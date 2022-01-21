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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2004) |

США ввели санкции против депутатов Рады от оппозиции

Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинцев, двое из которых - депутаты Рады от "Опозиционной платформы - за жизнь" Тарас Козак и Олег Волошин, а также экс-депутат "Партии регионов" Владимир Олейник и экс-вице-премьер Владимир Сивкович. Последние двое с 2014 года проживают в России.

Предлогом для санкций стали обвинения, которые выглядят весьма сомнительно, если не смехотворно. Так, Козак будто бы необоснованно критикует Зеленского за неэффективную борьбу с ковидом (что делают на Украине почти все). Также он будто бы использовал свои новостные платформы для распространения ложных сведений о выборах в США, которые давно прошли.

Волошин обвиняется в работе с некими россиянами против Украины и тоже вмешивался в выборы в США. Примерно то же самое касается Олейника, который к тому же распространяет антизападные настроения в России и, живя в России, собирал информацию об украинской критической инфраструктуре. По Сивковичу обвинения существенно не отличаются. То есть все они имеют явный политический подтекст и касаются "пленок Деркача", который обнародовал телефонные разговоры Джо Байдена и Петра Порошенко, выставляющие обоих в неприглядном свете. Хотя сами пленки при этом, естественно, не упоминаются, они играли против Байдена во время предвыборной борьбы в 2020 году.

Санкции состоят в том, что вся собственность и счета указанных лиц в США заблокированы. Также им запрещены любые операции с американскими резидентами.

Волошин написал, что США вводят санкции против любого, мешающего внешнему управлению Украиной.

Телеграм-канал "Темный рыцарь", близкий, как считается, к кому-то из "слуг народа", пишет, что создается впечатление, что основания для введения санкций США против очередных граждан Украины выписывали в офисе президента. Отмечается, что перед Зеленским стоит задача сделать так, чтобы закрыть каналы, говорящие о катастрофически высоких ценах на газ, подорожании продуктов и услуг, закрытии промышленных и производственных предприятий (Козак является компаньоном Виктора Медведчука и контролирует ряд каналов).

Недавно Госдеп США ввел санкции против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который противостоит Зеленскому, пытающемуся поставить суд под свой полный контроль.

Теги: украина, сша, санкции



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