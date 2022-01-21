В Сургуте назначен глава департамента массовых коммуникаций и аналитики

Глава Сургута Андрей Филатов назначил Романа Клима главой недавно созданного департамента массовых коммуникаций и аналитики, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Новая структура создана на базе управлений массовых коммуникаций, а также внешних и общественных связей. Функционал департамента по решению Филатова будет дополнен задачами по мониторингу, аналитике, оценке рисков и прогнозированию.

По словам Романа Клима, создание департамента – в основном, реорганизация в рамках уже действующих подразделений, настройка работы и переход в штатный режим формируемого подразделения потребует от одного до двух месяцев. Ранее Клим работал советником главы экономической столицы Югры.