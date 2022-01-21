21 Января 2022
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Общество За рубежом
Самолет Ryanair (2021) | Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press

США предъявили обвинения четырем белорусам в связи с посадкой самолета Ryanair

США выдвинули обвинения в отношении четырех граждан Белоруссии в связи с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в 2021 году.

Как сообщает американский Минюст, белорусские официальные лица "сфабриковали данные об угрозе, чтобы вынудить самолет изменить маршрут и вместо Вильнюса приземлиться в Минске".

Обвинения предъявлены главе "Белаэронавигации" Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу и двум сотрудникам спецслужб Белоруссии, передает "Интерфакс".

Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair было заведомо ложным.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в парламенте по ситуации с бортом Ryanair, заявил, что сообщение о бомбе на борту самолета поступило из Швейцарии.

23 мая прошлого года самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам было рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Теги: США, Ryanair, Белоруссия



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