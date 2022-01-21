21 Января 2022
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Политика В России За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Если ЕС не одобрит "Северный поток-2", Германия не будет выплачивать компенсацию

Если власти Евросоюза решат, что "Северный поток-2" не соответствует законодательству, Германия не будет выплачивать компенсацию, заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

"Сейчас Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается", - заявил Хабек в интервью Spiegel.

При этом власти Германии не скрывают, что ЕС и США могут использовать меры в отношении "Северного потока-2" как инструмент давления на Россию в решении политических вопросов, в том числе и по Украине.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала российский газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом и призвала не связывать его с ситуацией на Украине.

В Госдепе заявили, что санкции против "Северного потока-2" подорвут единство среди европейских союзников США в критический важный момент, когда нужно единым фронтом реагировать на "российскую угрозу". После этого Сенат Конгресса США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против газопровода.

Теги: северный поток-2, компенсация, германия, евросоюз



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