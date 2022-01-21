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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Главный свердловский эпидемиолог рассказала, что делать заболевшим "омикроном"

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич рассказала об алгоритме действий при появлении симптомов нового штамма коронавируса "омикрон".
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Как сообщила Борисевич в эфире программы "Акцент" телекомпании ОТВ, первые признаки "омикрона" аналогичны симптомам ОРЗ: это насморк, кашель, частое чихание и головная боль. Однако у заболевшего может не быть резких скачков температуры, а также потери вкуса и обоняния, как при коронавирусе.

"При появлении первых симптомов нельзя заниматься самолечением - необходимо сразу обратиться в медицинскую организацию. Возможно, у вас острое респираторное заболевание, грипп, а может, новая коронавирусная инфекция. В любом случае, необходимо сразу начать лечение, ведь вы можете стать источником инфекции для близких, которые находятся в зоне риска", - заявила главный свердловский эпидемиолог.

По ее словам, порядок лечения при каждом заболевании свой. Также Галина Борисевич отметила, что вакцинация на Среднем Урале после новогодних праздников вновь набирает темп.

Напомним, по официальным данным, на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 13 случаев заражения штаммом "омикрон". По информации Роспотребнадзора, большинство заболевших прошли полный курс вакцинации против ковида.

Теги: омикрон, ковид, действия



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