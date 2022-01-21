В Симферополе отменили занятия во всех школах

В Симферополе отменили занятия во всех школах после сообщений о минировании.

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту 20 школ города. Всех учеников эвакуировали, передает Regnum.

На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Последние две недели в разных регионах России анонимы "минируют" учебные заведения. В Тюмени последняя массовая эвакуация была 13 января. Днем ранее образовательный процесс сорвали в школах Екатеринбурга. Эвакуировали также школы в городах Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Сахалинской области. Все сообщения оказывались ложными.