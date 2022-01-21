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Общество Свердловская область
&quot;Святогор&quot; (2022) | Фото: пресс-служба УГМК

"Святогор" потратит 1,6 млрд рублей на реализацию природоохранных мероприятий на Среднем Урале

АО "Святогор" примет непосредственное участие в реализации природоохранных мероприятий на севере Среднего Урала. В 2022 году предприятие металлургического комплекса УГМК собирается направить на данное направление 1,6 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, среди экологических проектов в новом году отдано предпочтение реконструкции очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения и увеличение их мощности в два раза – до 450 м3/ч.

"Святогор"(2022)|Фото: пресс-служба УГМК"Святогор"(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Также в 2022 году собираются завершить работы по проекту "Локализация и нейтрализация фильтрационных вод от отработанных объектов открытой разработки Шемурского месторождения" и заняться рекультивацией отвалов (укрытие бентонитовыми матами) и чаши (торкретирование) отработанного Шемурского месторождения.

"Святогор"(2022)|Фото: пресс-служба УГМК"Святогор"(2022)|Фото: пресс-служба УГМК"Святогор"(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

"Все эти работы ведутся в строгом соответствии с "Комплексным планом по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа Свердловской области", который был подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в феврале 2021 года. Кроме того, о выполнении этих и других мероприятий мы регулярно отчитываемся во всех контролирующих органах, в том числе и в министерстве природных ресурсов Свердловской области", – подчеркнул директор АО "Святогор" Дмитрий Тропников.

Также в систематическом режиме ведутся работы по экологическому мониторингу, производственно-экологическому контролю и мониторингу при недропользовании.

Теги: Святогор, природоохранные мероприятия



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