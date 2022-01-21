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Общество Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников проконтролировал лично: Снабжение жителей области углем стабильное и без перебоев

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Каргатский район лично проконтролировал наличие и доступность топлива для жителей области. На площадке хранения угля в Каргате он провёл выездное совещание по обеспеченности углем Новосибирской области на отопительный период 2021-2022 гг.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, несмотря на сложности с поставками угля для коммунальных предприятий и населения, возникшие в конце прошлого года в связи с ростом цен на мировых рынках на энергетические угли, снабжение Новосибирской области этим видом топлива осуществляется устойчиво. Все коммунальные источники тепловой энергии обеспечены углем.

уголь, топливо, теплоснабжение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ограничения теплоснабжения по причине отсутствия топлива в Новосибирской области не было. Запасы угля в Каргатском районе составляют 2300 тонн на 38 дней.

«Понятна психология людей – когда запаса нет, то покупают больше, чем нужно. Нужно людей понимать, всё-таки у нас сибирская зима, и когда у тебя рядом с печкой нет топлива, хочешь, не хочешь – будешь закупать впрок. Сегодня все необходимые запасы топлива созданы, снабжение жителей области углем стабильное и без перебоев», – отметил Андрей Травников.

андрей травников, новосибирская область(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Как сообщил на совещании директор ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» Олег Нам, проблемы прошлой осени, в первую очередь, были связаны с недопоставкой вагонов собственниками подвижного состава. Губернатор напомнил, что решить задачу удалось, в том числе, с помощью формирования «коммунальных экспрессов» – правительство Новосибирской области специально договаривалось с Российскими железными дорогами о формировании поездов для доставки угля из Кузбасса в Новосибирскую область.

уголь, теплоснабжение, склад(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Олег Нам подчеркнул, что в целом за 2021 год НТК продала угля на 25 тысяч тонн больше, чем в 2020 году, в 2022 году планируется продать до 750 тысяч тонн. ОН поблагодарил правительство Новосибирской области за решения, принятые в 2021 году, которые позволили существенно снизить дебиторскую задолженность предприятиям ЖКХ.

уголь, склад, зима, теплоснабжение(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в целях стабилизации ситуации с поставками топлива и погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы из резервного фонда региона в октябре-декабре 2021 года органам местного самоуправления была предоставлена государственная поддержка в размере 711 млн рублей.

андрей травников, новосибирская область(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Новосибирской области

Общая сумма господдержки муниципальных образований, районов и городских округов, в 2021 году составила 3 миллиарда 655 миллионов рублей. При этом, текущие запасы топлива по муниципальным районам Новосибирской области составляют 78 тыс. тонн – это запас на 33 дня.

Теги: андрей травников, снабжение углем, теплоснабжение



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