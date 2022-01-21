21 Января 2022
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Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

В правительстве надеются, что туротрасль в 2022 году превысит доковидные показатели

Российская туристическая отрасль смогла восстановиться на 87% к допандемийному 2019-му году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в минувшем году внутренними перелетами воспользовались 89 млн пассажиров – это на 22% больше, чем в 2019 году. По мнению Чернышенко, большой вклад в это внесли меры государственной поддержки, но очевидно, что закрытые границы все же играют главную роль.

"Граждане страны смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5 — 2,5 раза дешевле. На субсидирование половины стоимости фрахта воздушного судна чартеров на Cахалин, в Бурятию, Тюмень и другие регионы было направлено около 300 млн руб. Действовали и программы кешбэка, которыми воспользовалось около 1,7 млн человек. Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы", - говорит зампред российского правительства.

Также Чернышенко надеется, что в 2022 году туристическая отрасль не только полностью восстановится, но и превысит доковидные показатели.

Теги: внутренний туризм, чартеры, восстановление, пандемия, перевозки, дмитрий чернышенко



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