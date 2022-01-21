Зеленский покритиковал Байдена за "незначительное вмешательство" России

Президент Украина Владимир Зеленский позволил себе немного покритиковать президента США. Вчера Джо Байден заявил, что Россия дорого заплатит, если вторгнется на Украину, но меньшее вмешательство (minor incursion) может обойтись не так дорого.

Зеленскому это высказывание Байдена не понравилось, о чем о написал в Twitter.

"Хотим напомнить великим государствам о том, что незначительных агрессий не бывает, и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства", - написал Зеленский по-английски.

Интересно, что слова Байдена были раскритикованы и в США.

"Заявление Байдена вчера вызвало скандал. Его пришлось фактически дезавуировать [пресс-секретарю Белого дома Джен] Псаки, а потом и [госсекретарю Энтони] Блинкену, которые заявили, что санкции будут введены при "любом вторжении". Но осадочек все равно у всех остался", - пишет телегам-канал "Политика страны".

В экспертной среде Украины бытует также мнение, что Байден надувает щеки, угрожая невиданными санкциями, но клонит к тому, что с Россией нужно договариваться. И это является "зрадой" для Украины.