На Южном Урале электрик получил условный срок после гибели девочки от удара током

В Сосновском районе мастера участка электросетей приговорили к 3 годам лишения свободы условно за халатность, в результате которой 12-летняя девочка погибла от удара током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе 2019 года 6-летний ребенок, находясь на территории домовладения в поселке Кисегачинский, прикоснулся рукой к заземлению электроопоры, находящемуся под напряжением, в результате чего получил удар током. 12-летняя сестра попыталась оттащить его от опоры, но тоже получила удар током.

В результате девочка погибла, а мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

В суде была установлена вину обвиняемого, который надлежащим образом не организовал проведение осмотра опоры, вследствие чего своевременно не был выявлен дефект соединения между нулевым защитным проводником и повторным заземлением. По решению суда мужчине также запрещено на два года занимать определенные должности.