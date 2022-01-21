В Новосибирской области школьник выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника

Школьник Новосибирской области выстрелил из пневматического пистолета в голову 11-летнему подростку.

Инцидент произошел в Новосибирском районе 19 января, во время урока физкультуры.

Один из пятиклассников отказался от занятий и, когда остальные дети пошли заниматься на лыжах, выстрелил из пневматического пистолета и случайно попал в одноклассника, передает ТАСС.

Пострадавший получил травму лобной части головы. Его родители написали заявление в полицию.

У несовершеннолетнего изъяли пневматический пистолет и направили на экспертизу. В школе проводится педагогическое расследование. Полиция начала проверку.

В прошлом году в Санкт-Петербурге школьник устроил стрельбу из пневматического пистолета в учебном заведении. 16-летний ученик принес в школу пневматический пистолет и в раздевалке несколько раз выстрелил в сторону детей. Никто не пострадал.