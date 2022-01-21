В Сургуте "скорая" застряла во дворе: автомобиль вытаскивали час

В Сургуте "скорая" застряла в сугробе. Видеоролик опубликовал телеканал "Мегаполис".

Инцидент произошел на придомовой территории между домами Крылова 53/3 и 53/4. За очистку этого участка отвечает УК "Бережливый дом". Автор видеоролика сообщила, что на этом месте автомобили застревают каждый час.

"Но когда это коснулось "скорой помощи" - это, кажется, святое, так нельзя", - сообщила автор. По предварительным данным, пациента в автомобиле не было.

Автомобиль "скорой" вытаскивали больше часа. Получить оперативный комментарий в администрации Сургута Накануне.RU не удалось.