21 Января 2022
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте "скорая" застряла во дворе: автомобиль вытаскивали час

В Сургуте "скорая" застряла в сугробе. Видеоролик опубликовал телеканал "Мегаполис".

Инцидент произошел на придомовой территории между домами Крылова 53/3 и 53/4. За очистку этого участка отвечает УК "Бережливый дом". Автор видеоролика сообщила, что на этом месте автомобили застревают каждый час.

"Но когда это коснулось "скорой помощи" - это, кажется, святое, так нельзя", - сообщила автор. По предварительным данным, пациента в автомобиле не было.

Автомобиль "скорой" вытаскивали больше часа. Получить оперативный комментарий в администрации Сургута Накануне.RU не удалось.

Теги: скорая, бережливый дом



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