Не попавший в олимпийскую команду биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Россиянин прошёл все четыре огневых рубежа без промахов и преодолел 20-киллометровую дистанцию за 49 минут 46,8 секунды. Вторым в гонке стал норвежец Тарьей Бё (два промаха, +9,7 секунд). "Бронза" у ещё одного россиянина — Карима Халили (один промах, +48,5). Для 23-летнего Халили это первый в карьере личный подиум на Кубке мира.
Для 30-летнего Бабикова победа стала второй на этапах Кубка мира (ранее он побеждал в сезоне-2016/17 в гонке преследования в шведском Эстерсунде).
Отметим, что Бабиков не попал в основной состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, а включён в список в качестве запасного.
Бабиков считает, что наша команда заслуживает шесть мест на Олимпиаде. В том числе и он вместе с Халили 💪— Матч ТВ (@MatchTV) January 20, 2022
Первые слова Антона после золотой гонки. Главное – верить в себя и не опускать руки 👊
Парни, вы сегодня сделали наш день. Спасибо 👏 pic.twitter.com/gKiQOm8aQs
🇷🇺 Бабиков сотворил что-то невероятное сегодня 💪⛷— Матч ТВ (@MatchTV) January 20, 2022
Как же жалко, что олимпийских квот всего пять. Как считаешь, Антон заслуживает бежать в Пекине? ✈️🇨🇳 pic.twitter.com/s9OX7LCyuS