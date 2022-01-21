21 Января 2022
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Спорт
Антон Бабиков, Александр Логинов (2021) | Фото: NordicFocus

Не попавший в олимпийскую команду биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Россиянин прошёл все четыре огневых рубежа без промахов и преодолел 20-киллометровую дистанцию за 49 минут 46,8 секунды. Вторым в гонке стал норвежец Тарьей Бё (два промаха, +9,7 секунд). "Бронза" у ещё одного россиянина — Карима Халили (один промах, +48,5). Для 23-летнего Халили это первый в карьере личный подиум на Кубке мира.

Для 30-летнего Бабикова победа стала второй на этапах Кубка мира (ранее он побеждал в сезоне-2016/17 в гонке преследования в шведском Эстерсунде).

Отметим, что Бабиков не попал в основной состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, а включён в список в качестве запасного.

Теги: Антон Бабиков, индивидуальная гонка, биатлон, Карим Халили



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