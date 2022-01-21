Не попавший в олимпийскую команду биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Россиянин прошёл все четыре огневых рубежа без промахов и преодолел 20-киллометровую дистанцию за 49 минут 46,8 секунды. Вторым в гонке стал норвежец Тарьей Бё (два промаха, +9,7 секунд). "Бронза" у ещё одного россиянина — Карима Халили (один промах, +48,5). Для 23-летнего Халили это первый в карьере личный подиум на Кубке мира.

Для 30-летнего Бабикова победа стала второй на этапах Кубка мира (ранее он побеждал в сезоне-2016/17 в гонке преследования в шведском Эстерсунде).

Отметим, что Бабиков не попал в основной состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, а включён в список в качестве запасного.

Бабиков считает, что наша команда заслуживает шесть мест на Олимпиаде. В том числе и он вместе с Халили 💪



Первые слова Антона после золотой гонки. Главное – верить в себя и не опускать руки 👊



Парни, вы сегодня сделали наш день. Спасибо 👏 pic.twitter.com/gKiQOm8aQs — Матч ТВ (@MatchTV) January 20, 2022