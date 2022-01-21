Сенаторы США предложили поставлять Украине вооружение по ленд-лизу

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в парламент США законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

В документе предлагается подписать с украинскими властями соглашение о ленд-лизе и поставлять в страну военную технику для защиты "от российского вторжения".

Авторы законопроекта считают, что и сейчас по закону президент США может предоставлять помощь военной техникой Украине, но процедура крайне бюрократизирована и требует соблюдения определенных условий. Ленд-лиз же позволит ускорить доставку оружия и техники.