21 Января 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Американские десантники в аэропорту Украины, Львов (2015) | Фото: Twitter.com/Geoffrey Pyatt

Сенаторы США предложили поставлять Украине вооружение по ленд-лизу

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий внесли в парламент США законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

В документе предлагается подписать с украинскими властями соглашение о ленд-лизе и поставлять в страну военную технику для защиты "от российского вторжения".

Авторы законопроекта считают, что и сейчас по закону президент США может предоставлять помощь военной техникой Украине, но процедура крайне бюрократизирована и требует соблюдения определенных условий. Ленд-лиз же позволит ускорить доставку оружия и техники.

Теги: ленд-лиз, сша, украина, вооружение



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