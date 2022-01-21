21 Января 2022
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Политика Украина
Javeline, противотанковый комплекс (2018) | Фото: reukraine.blogspot.com

На Украину переброшено британское элитное спецподразделение, - Sky News

Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций, сообщает Sky News.

По данным телеканала, группа британских военнослужащих обучит украинских военных использовать новые противотанковые средства.

Днем ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай "российского вторжения".

Газета Daily Express пишет, что спецподразделения британской армии, в частности, эскадрон E Специальной авиадесантной службы (SAS) предполагается задействовать в эвакуации британских дипломатов из Украины в случае "российского вторжения".

Данную структуру называют "самым секретным военно-разведывательным подразделением" в составе британских ВС, отмечает Regnum.

По информации Reuters, Госдепартамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправлять ракеты и другое оружие американского производства на Украину. Полученное разрешение позволяет Эстонии передавать Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве - ракеты Stinger.

Теги: украина, британские военные, элитное спецподразделение



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