21 Января 2022
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Общество Челябинская область
Вечный огонь (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области в шести муниципалитетах не обеспечили бесперебойное горение Вечного огня

В шести муниципалитетах Челябинской области не смогли обеспечить бесперебойное горение Вечного огня на мемориальных комплексах.

Речь идет о Брединском, Катав-Ивановском, Кизильском, , Нагайбакском, Нязепетровском районах и Трехгорном городском округе. Ранее таких муниципалитетов было семь, но в Красноармейском районе к январю 2022 года мемориал переведен на постоянное бесперебойное горение от магистрального газопровода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, в Брединском, Кизильском районах и Трехгорном завершены строительно-монтажные работы, подключение запланировано на I квартал 2022 года. В Катав-Ивановском, Нагайбакском и Нязепетровском районах работы по строительству газовых сетей и подключению мемориала планируют завершить во II квартале 2022 года.

Депутат ЗСО Сергей Буяков попросил глав этих территорий взять вопрос на особый контроль.

"В 2022 году поставленные задачи по бесперебойному горению Вечных огней в территориях должны быть выполнены", - подчеркнул он.

Теги: Вечный огшонь, ЗСО, газ,



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