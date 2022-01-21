Два дивизиона С-400 отправлены с Дальнего Востока в Белоруссию на учения "Союзная решимость-2022"

21 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Дальневосточный ФО В России В бывшем СССР
ЗРС С-400 &quot;Триумф&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Два дивизиона С-400 отправлены с Дальнего Востока в Белоруссию на учения "Союзная решимость-2022"

Минобороны России перебрасывает в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Они будут задействованы в рамках совместных российско-белорусских учений. ЗРС совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где их погрузили на железнодорожные платформы.

"Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - сообщили в оборонном ведомстве.

Учения пройдут в два этапа. До 9 февраля в Белоруссию будут перебрасываться войсковые подразделения и вооружение. С 10 по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость-2022", "в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

Учения будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на "отдельных участках местности". Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Теги: с-400, военные учения, белоруссия, союзная решимость-2022, переброска



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 897

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети