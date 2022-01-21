Два дивизиона С-400 отправлены с Дальнего Востока в Белоруссию на учения "Союзная решимость-2022"

Минобороны России перебрасывает в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Они будут задействованы в рамках совместных российско-белорусских учений. ЗРС совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где их погрузили на железнодорожные платформы.

"Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - сообщили в оборонном ведомстве.

Учения пройдут в два этапа. До 9 февраля в Белоруссию будут перебрасываться войсковые подразделения и вооружение. С 10 по 20 февраля пройдут учения "Союзная решимость-2022", "в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

Учения будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на "отдельных участках местности". Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.