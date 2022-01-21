Движение по мосту через Чусовую могут запустить уже в этом году

Движение по мосту через Чусовую запустят в конце 2022 года, до официального завершения строительных работ, сообщили Накануне.RU в краевом минтрансе.

Ранее сообщалось, что официально работы будут завершены в 2023 году.

Напомним, мост строят рядом с уже действующим. Также проект строительства предполагает возведение транспортных развязок на подходе к нему и реконструкцию старого мостового перехода. Ввод объекта позволит разгрузить действующий мост и избавиться от регулярных пробок. Строительство моста ведется с 2018 года в рамках концессионного соглашения с "Пермской концессионной компанией". Генеральный подрядчик объекта – "Стройтрансгаз".